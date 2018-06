Twee verwaarloosde konijnen bevrijd 22 juni 2018

00u00 0

In de Dichtersstraat in Wilrijk kon de politie woensdagavond twee konijnen bevrijden na een oproep over geurhinder. Een huisbaas contacteerde de politie omwille van geurhinder afkomstig van één van zijn eigendommen. Hij kon de huurder van het pand echter niet bereiken. Dankzij de reservesleutel van de verhuurder kon de politie het pand betreden en troffen ze op de binnenkoer twee konijnen zonder eten, drinken of beschutting aan. De diertjes waren ook verantwoordelijk voor de stank. De politie bracht de dieren over naar het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Brasschaat en contacteerde de Vlaamse inspectie dierenwelzijn. (BSB)