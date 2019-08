Exclusief voor abonnees Twee versterkingen voor Brys 10 augustus 2019



STVV haalt de Zuid-Koreaanse rechterflank Lee Seung-Woo (21), ex-Barcelona en nu Hellas Verona, en de Japanse aanvaller Tatsuya Ito (22) van Hamburger SV. Beiden tekenen op Stayen een huurcontract met aankoopoptie. Beiden zijn ook international en haalden regelmatig het eerste team. Ito werd in 2018 in de Bundesliga nog genomineerd voor beste jongere van het jaar. Daarmee heeft Marc Brys toch al twee versterkingen beet. Al had de coach ook aangegeven dat hij vertrouwen heeft in de Japanse bazen - Brys was op de hoogte van nakende inkomende transfers.

