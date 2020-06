Exclusief voor abonnees Twee verdachten opgepakt voor straatroof met ijzeren staaf 15 juni 2020

In Brussel zijn twee personen opgepakt die verdacht worden van een gewelddadige diefstal in Schaarbeek. Daar werd zaterdagochtend rond 5 uur een man beroofd van zijn portefeuille. "Ze sloegen met een ijzeren staaf en met flessen", zegt persmagistraat Denis Goeman. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. "Hij verkeerde zelfs even in levensgevaar." Eén vermoedelijke dader werd kort na de feiten gearresteerd, een tweede gisteren. Naar een derde betrokkene wordt nog gezocht.