Twee twintigers achtervolgen gewapende overvaller 26 januari 2019

Twee jonge helden hebben gisteren een overvaller achtervolgd en overmeesterd in het Oost-Vlaamse Destelbergen. "We dachten er niet te veel bij na", aldus het duo. Drie overvallers waren net een apotheek buitengestapt, waar ze enkele honderden euro's hadden buitgemaakt, toen Jens Meganck en Shani Doggens (beiden 23) passeerden. De twee achtervolgden één dader en haalden hem na zo'n kilometer in. Ze konden hem overmeesteren, waarna de politie hem meenam. "Een adrenalinerush, ja. Maar daarna zijn we gewoon gaan werken." De twee andere overvallers zijn voortvluchtig. (DCRB/OSG)