Twee trucks en zes auto's crashen in Oostende 05 mei 2018

00u00 0

In Oostende zijn gisterochtend rond 7.30 uur zes gewonden gevallen bij twee opeenvolgende ongevallen. Eén bestuurster zat drie kwartier gekneld voor ze uit haar wagen bevrijd kon worden. "Door wegenwerken was er een file ontstaan. Een truck had dit niet opgemerkt en reed in op een auto, die een voorligger aantikte, waarop die wagen tegen een derde auto botste. Er was enkel wat blikschade", zegt commissaris Carlo Smits van de lokale politie. "Maar kort daarna reed er nóg een vrachtwagen in op de file. Deze keer was de tol veel groter, want er vielen één zwaargewonde en vijf lichtgewonden." Drie auto's tussen de eerste en tweede truck raakten geplet. De veroorzaker van het tweede ongeval had de file wél gezien, maar zou op het verkeerde pedaal gedrukt hebben. (BBO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN