Twee trainers met C4 op zak, maar toch allebei gelukkig STVV - KV Oostende 4-1 30 april 2018

Jonas De Roeck was natuurlijk gelukkig met de 4-1-winst van zijn team. Opmerkelijker was dat Adnan Custovic ondanks de pandoering allerminst aangeslagen reageerde. "Je kan me misschien gek verklaren. Maar ik kan mijn team niks verwijten", zei de Oostendecoach die aan zijn laatste weken bezig is. Volgend seizoen is het aan Gert Verheyen en Franky Van der Elst. "De jongens wilden winnen en hebben ook met tien tegen elf alles gegeven. Alleen de uitslag oogt te zwaar. Maar dan moet ik de hand in eigen boezem steken. Ik had Nkaka al tijdens de rust gewaarschuwd voor een nieuwe gele kaart. Maar hij bleef fouten maken. Ik had hem moeten wisselen voor het te laat was."

