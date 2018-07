Twee tijgers en leeuw ontsnapt in Tsjechië 400 mensen moeten binnenblijven 17 juli 2018

00u00 0

In een dierentuin in Tsjechië zijn gisteren twee tijgers en een leeuw ontsnapt uit hun verblijven. De zoo was op dat moment gesloten. De politie hield een massale klopjacht en zowat 400 mensen in de omgeving werd aangeraden hun huizen of appartementen niet te verlaten. Nadat de roofdieren enkele uren in vrijheid hadden doorgebracht in een bos, konden dierenartsen hen verdoven en terugbrengen naar hun kooien. Hoe de beesten konden ontsnappen, is nog niet duidelijk. Vorig jaar raakte in dezelfde dierentuin een bezoeker gewond nadat hij zijn hand en zijn camera in de kooi van de leeuwen had gestoken.