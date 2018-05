Twee tieners gewond na schietpartij in Londen 07 mei 2018

In Londen zijn gistermiddag twee jongens van 12 en 15 jaar neergeschoten. De twee werden door de politie gevonden kort nadat ze op verschillende locaties in de gemeente Harrow in het noordwesten van de hoofdstad door kogels werden verwond. De gewelddadigheden met vuurwapens of messen zijn sinds het begin van het jaar aanzienlijk toegenomen in de Britse hoofdstad. In het eerste kwartaal van 2018 opende Scotland Yard 45 moordonderzoeken, twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.