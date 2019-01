Twee tienerjongens misbruikt door musicalcoach (36) 08 januari 2019

00u00 0

Musicalcoach Tom V. (36) is gisteren in de Gentse rechtbank veroordeeld voor het meermaals aanranden en verkrachten van twee jongens tussen hun 12 en 16 jaar. De man, die leraar was in een Gentse basisschool, kreeg 40 maanden cel met uitstel. Hij moet zich laten begeleiden, ontslag nemen uit het onderwijs en mag op geen enkele manier in contact komen met minderjarigen. De rechter verplicht V. ook om eventuele partners in de toekomst in te lichten over zijn seksuele problematiek.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN