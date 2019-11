Exclusief voor abonnees Twee therapieën samen helpen tegen kanker 23 november 2019

Voor het eerst is men erin geslaagd radiotherapie én immunotherapie succesvol te combineren bij een kankerbehandeling. De testen werden uitgevoerd aan de VUB en zijn veelbelovend: tumoren groeien trager en de overlevingskansen stijgen. Bij de behandeling worden radioactieve stoffen gekoppeld aan zogenaamde 'nanobodies' (heel kleine antilichamen) en dan toegediend in de ader. Zo kunnen ze tot in de kern van de tumor gebracht worden.

