Twee strepen lijken te sterk op drie strepen Belgisch merk verliest proces tegen Adidas 02 maart 2018

Het Duitse Adidas heeft het proces gewonnen tegen het Belgische Shoe Branding Europe. De twee schuine strepen van de Belgische firma lijken te sterk op de drie strepen van Adidas, zegt het Gerecht van de Europese Unie. Shoe Branding Europe wou in 2009 en 2011 twee schoenen laten registreren bij het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO), maar Adidas protesteerde. EUIPO weigerde in 2015 en 2016 de modellen van Shoe Branding Europe te erkennen. In beroep heeft het Gerecht van de EU die beslissing gevolgd. Shoe Branding Europe zou immers voordeel kunnen halen uit de reputatie van Adidas. (KAV)

