Twee skiërs komen om bij lawine 09 april 2018

Twee Italiaanse skiërs zijn dit weekend omgekomen onder een lawine. Ze skieden buiten de piste in de buurt van een skiresort Campo Felice in de Abruzzen. Toen de reddingswerkers hen vonden, waren ze al overleden. Een derde persoon is levend vanonder de sneeuw gehaald.