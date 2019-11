Exclusief voor abonnees Twee seizoenen op rij overwinteren in CL? Club deed het 16 jaar geleden al eens 26 november 2019

Slechts één Belgische club slaagde er twee Champions League-edities op een rij in om te overwinteren in Europa: blauw-zwart. Zowel in 2002-2003 als in 2003-2004 eindigde Club derde in zijn poule en werd het opgevist in de UEFA Cup (nu de Europa League). Club overleefde eerst een groep met FC Barcelona, Galatasaray en Lokomotiv Moskou. Een jaar later stootte het door na duels met AC Milan, Ajax, Celta de Vigo. Mits winst tegen Galatasaray vanavond evenaart Club wat het zestien jaar geleden realiseerde, en is het al zeker van Europa Leaguevoetbal na Nieuwjaar. (NP/FDZ/RVB)