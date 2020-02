Exclusief voor abonnees Twee rekruten aanbrengen? Dagje vrijaf 28 februari 2020

Technisch personeel van de luchtmacht krijgt een dag vrijaf wanneer ze twee potentiële collega's aanbrengen. "Wie op de Open Campus Day van de school voor onderofficieren in Saffraanberg (zondag 15 maart, red.) twee kandidaten aanmeldt voor een technische job bij de luchtmacht, krijgt een dag 'dienstontheffing' in ruil", aldus Defensie. "Als beloning voor hun goede werk op een vrije zondag." Defensie heeft 500 vacatures openstaan voor technisch personeel, onder meer om aan de F-16's te sleutelen, maar krijgt die moeilijk ingevuld. Legervakbond ACV gelooft er niet in: "Defensie draait vierkant. Weinigen zijn nog fier op hun job, laat staan dat ze die willen aanbevelen", klinkt het daar.

