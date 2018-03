Twee 'Red Devils' in cel voor drugshandel 30 maart 2018

Na een grootschalige politieactie, met vijf simultane huiszoekingen, zijn twee leden van motorclub 'Red Devils' aangehouden voor drugshandel. Drie andere verdachten werden gisteren na verhoor vrijgelaten, een zesde persoon die geen lid is van de club werd ook aangehouden. Vandaag moeten ze voor de raadkamer verschijnen. De speurders vielen maandag binnen op vijf adressen in Ieper, Zonnebeke, Jabbeke en Leffinge. Daarbij werden een grote som geld, marihuana, amfetamines en hasj gevonden, net als een voorraad verpakkingsmateriaal. De politie nam ook verboden wapens, zoals telescopische wapenstokken, pepperspray en boksbeugels in beslag. De Red Devils is een motorclub met wortels in de VS en Zweden, en is de grootste 'supportersclub' van de Hells Angels. In ons land zijn er een tiental 'chapters' van de club. (LSI/VHS)

