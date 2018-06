Twee rappers doodgeschoten in 1 dag in VS 20 juni 2018

De internationale muziekscène verkeert in shock na de moord op twee beloftevolle Amerikaanse rappers. Travon Smart, alias Jimmy Wopo, verloor maandag het leven nadat hij vanuit een auto onder vuur werd genomen in Pittsburgh. Eerder die dag kwam rapper XXXTentacion, geboren als Jahsey Onfroy, om het leven bij een schietincident in Florida.

HLN