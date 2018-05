Twee racistische Antwerpse agenten geschorst 15 mei 2018

Twee Antwerpse agenten zijn al drie maanden geschorst wegens racisme. De dienst Interne Zaken voert een tuchtonderzoek na een klacht van een collega van Aziatische afkomst. Hij kreeg te horen dat zijn werk ondermaats was omdat hij een donkere huid had. Collega's hadden nochtans al commentaar gegeven op de misplaatste grappen van de twee - een man, die eerder al een tuchtsanctie kreeg, en een vrouw. "Bij het laatste incident moest de allochtone collega ook kwetsende opmerkingen over zijn vrouw en kinderen aanhoren. Hij kreeg de tranen in zijn ogen. Toen hebben anderen hem overtuigd om een klacht in te dienen", zeggen agenten. Het korps geeft geen commentaar. Begin dit jaar werden al twee agenten ontslagen wegens racisme. (PLA)

