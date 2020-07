Exclusief voor abonnees Twee positieve gevallen in WNBA-team Allemand 07 juli 2020

Eerst zat ze zes weken in lockdown in Frankrijk en dan nog eens twee weken bij haar aankomst in Indianapolis: Julie Allemand is de quarantaine stilaan beu. Helaas is de Luikse, die vandaag 24 wordt, er nog niet van verlost. Omdat twee speelsters van haar WNBA-team, Indiana Fever, positief testten op Covid-19 besloot het bestuur om nog minimaal vijf dagen in afzondering te blijven voor ze naar hun bubbel trekken op de terreinen van de IMG Academy in Florida. Emma Meesseman vloog gisteren wel met titelverdediger Washington naar Florida. Bij de Mystics zijn er geen besmettingen. De WNBA meldde dat 7 van haar 137 speelsters besmet zijn door het coronavirus. In principe begint het seizoen op 25 juli. (VH)

