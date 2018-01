Twee pornoactrices: "Trump nodigde ons uit op hotel" 00u00 0

Er is een tweede pornoactrice opgedaagd die zegt dat ze in 2006 werd uitgenodigd op de hotelkamer van Donald Trump. The Wall Street Journal schreef vrijdag dat een advocaat van de Amerikaanse president twee jaar geleden 130.000 dollar (106.500 euro) betaalde aan ex-pornoactrice Stephanie Clifford, zodat ze zou zwijgen. Clifford, in het wereldje bekend als 'Stormy Daniels', vertelde in private kringen dat ze seks had met Trump in juli 2006. Het Witte Huis ontkende met klem. Alana Evans, een vriendin en collega van Clifford, vertelde zaterdag aan The Daily Beast dat ze zich de feiten van 2006 herinnert. "Stormy belde me zeker vier keer op met de vraag om ook naar het hotel te komen. De laatste keer hoorde ik Donald zelfs. 'Kom op, Alana, kom naar hier', zei hij. 'Laten we plezier maken.'"

