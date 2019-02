Twee politiewagens in brand gestoken 21 februari 2019

00u00 0

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn in Mechelen twee politiewagens volledig uitgebrand. Een derde politievoertuig raakte beschadigd door de hitte. De wagens stonden geparkeerd op een afgesloten parking van een Mercedes-garage. Om tot bij de auto's te geraken, werd een gat in de haag gemaakt. "Een branddeskundige en het labo kwamen ter plaatse. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden werden aangestoken", vertelt Lieselotte Claessens van het parket. Mechelen-Zuid werd de afgelopen dagen al meermaals geplaagd door autobranden. Afgelopen weekend werden op een parking een bestelwagen en een lichte vrachtwagen in brand gestoken. Of er een link is tussen alle aangestoken branden is nog niet bekend. "Alle pistes en hypotheses liggen nog open", besluit Claessens.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN