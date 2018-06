Twee politieauto's botsen frontaal tijdens achtervolging 02 juni 2018

Twee politieauto's zijn gisteren in het West-Vlaamse Rekkem frontaal gebotst tijdens een achtervolging. De politie van Moeskroen volgde een wagen die gestolen was na een inbraak in Dottignies, toen de dieven op de N58 plots een U-bocht maakten. Op dat moment reed een combi net in de tegenovergestelde richting in een poging de daders in te sluiten. In de chaos zagen beide politievoertuigen elkaar niet aankomen en botsten op elkaar. De inbrekers konden ontsnappen. Vier agenten moesten naar het ziekenhuis. Geen van hen is in levensgevaar. (AHK/XCR)