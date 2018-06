Twee platen van Kuifje voor € 364.000 euro geveild (en dat is teleurstellend weinig) 04 juni 2018

Twee platen uit het Kuifje-album 'Coke en stock' zijn op een veiling in Dallas voor 364.000 euro verkocht. De tekeningen, gesigneerd door Hergé, werden gekocht door een verzamelaar uit Brussel die anoniem wil blijven. De twee platen van 32,2 op 50 cm en van 30,7 op 47,7 cm, die in 1957 getekend werden, haalden niet het vooraf geschatte bedrag van 616.000 à 820.000 euro. Originele platen van Hergé komen maar zelden op de markt. Hergé had deze twee in de jaren 70 aan een Scandinavische vriend gegeven, die ze vervolgens verkocht.