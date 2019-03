Twee pianisten scoren hoge noten 22 maart 2019

Het zijn de laatste 'blind auditions' in 'The Voice Van Vlaanderen', maar de deelnemers vanavond zijn zeker niet van de minsten. Twee jongens op de piano zorgen voor grote ogen bij de coaches. Maxim (18) uit Maldegem laat hen met zijn breekbare pianoversie van 'I Won't Complain' van Benjamin Clementine iets horen dat ze "nog nooit in hun carrière bij 'The Voice' hebben gehoord". En dan moet Ibe (16) uit Genk nog komen. Een introverte jongeman met een kanjer van een stem. Hij begeleidt zichzelf op de piano op een loepzuivere cover van Ed Sheerans 'Tenerife Sea'. Een eerbetoon aan "zijn held". Voor de emotionele noot zorgt Lidia (19) met 'All At Once' van Whitney Houston. Zes jaar geleden vluchtte zij met haar familie uit Kirgizië omwille van hun geloof. "Als ik zing, vergeet ik al mijn problemen."

