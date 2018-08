Twee perfect voorbereide kraken in één week bij zelfde juwelier 25 augustus 2018

00u00 0

Drie gemaskerde mannen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een juwelier beroofd in het shoppingcenter van Maasmechelen. Rond 3 uur sloegen ze met een zware hamer een glazen toegangsdeur stuk en spurtten recht naar juwelier Aygold. Om een nog onduidelijke reden was een ijzeren beveiligingsrek al open. Zelfs de lichten in de zaak waren nog aan. Daardoor lijkt het wel alsof de bende hulp gekregen heeft. De mannen graaiden zakken vol juwelen mee.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN