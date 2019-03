Twee oud-Chiroleiders sterven bij frontale klap 18 maart 2019

00u00 0

Een zwaar ongeval heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in het Limburgse Hechtel het leven gekost aan twee oud-Chiroleiders uit Tongeren. In dezelfde wagen liep een derde inzittende levensgevaarlijke verwondingen op. De drie vrienden waren samen op de terugweg van een optreden in Eindhoven. Hun wagen botste omstreeks middernacht frontaal op een tegenligger.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen