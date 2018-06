Twee op drie leerkrachten zijn tevreden met job 04 juni 2018

Twee leerkrachten op de drie zijn tevreden met hun job. Dat blijkt uit een bevraging bij 4.330 leraren van Idewe, de grootste dienst voor preventie en bescherming op het werk. Het is een opvallende vaststelling, klinkt het, ook omdat de job van leraar op de voorlopige lijst van zware beroepen prijkt. Bij de doorsnee werknemer is slechts 55 procent gelukkig met zijn job. "Eén van de redenen voor die goede cijfers bij leerkrachten is het positieve, menselijke contact in het onderwijs", zegt Lode Godderis, directeur onderzoek bij Idewe, in de kranten van Mediahuis. "De leerkrachten geven aan veel steun te ervaren van hun collega's en leidinggevenden. Dat komt ook tot uiting in de lagere cijfers voor ongewenst gedrag."

