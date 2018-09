Twee op drie carwasharbeiders in overtreding 05 september 2018

De sociale inspectie heeft dit jaar bij gerichte controles in de carwashsector al 184 arbeiders van 118 verschillende bedrijven gecontroleerd. Maar liefst 122 arbeiders waren in overtreding. "Zwartwerk, arbeiders zonder arbeidskaart of verblijfsvergunning, maar ook duidelijke gevallen van mensenhandel", vertelt staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld), die gisteren zelf aanwezig was bij acties in vijf carwashes. "Ik ga mee op het terrein om te zien hoe het in z'n werk gaat, net zoals ik al in de bouw en transportsector heb gedaan. Elke keer opnieuw sta ik versteld van de schrijnende omstandigheden", zegt De Backer. "We zullen deze acties blijven herhalen om fraude en andere inbreuken tegen te gaan, want uit de cijfers van de eerste acht maanden van dit jaar blijkt dus dat maar liefst twee op de drie arbeiders in overtreding te zijn." (KSN)

