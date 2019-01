Twee ontploffingen in één nacht in Antwerpen 02 januari 2019

In Antwerpen zijn in de nacht van zondag op maandag twee gewelddadige incidenten gebeurd. In Wilrijk vond rond 1 uur een vreemde ontploffing plaats in een rijhuis. Alle ramen werden naar buiten geblazen, glas en stukken steen vlogen tot op straat en beschadigden enkele geparkeerde auto's. De drie bewoners bleven ongedeerd. Het Antwerpse parket heeft het over een "bizarre" zaak, "omdat er geen projectiel gevonden is en in de woning was ook geen gas". "De mensen die er wonen, zijn niet gekend voor welke feiten dan ook." Kwaad opzet wordt niet uitgesloten. De recherche onderzoekt ook de ontploffing van een auto op de Bredabaan in Merksem, eerder op de avond. De Mercedes was eigendom van een kapper. "Een getuige heeft gezien hoe een onbekende man met zijn handen in de wagen zat", aldus Christel Minne van het parket. "Hij heeft een vloeistof over de passagierszetel gegoten en in brand gestoken. Daarna is hij gaan lopen." De eigenaar vermoedt dat een concurrerende kapper, met wie hij al een tijdje ruzie heeft, achter de feiten zit. Er is geen verband vastgesteld tussen de ontploffing in Wilrijk en de brandbom tegen de auto in Merksem. In beide gevallen hoopt de politie via camerabeelden meer te weten te komen. (PLA/VTT)

