Twee obussen gevonden bij 'Thuis'-café Hof Ter Smissen 30 augustus 2019

00u00 0

Vijftien jaar lang speelden de 'Thuis'-acteurs op een explosief decor. In Hof Ter Smissen in Dilbeek, dat van 1996 tot 2011 dienst deed in de soap als achtergrond van het café van Jenny met dezelfde naam, zijn twee obussen gevonden. Momenteel is een projectontwikkelaar een groot deel van de site aan het slopen. Tijdens de werken zijn de obussen ontdekt. "Niet toevallig", klinkt het bij projectontwikkelaar Woenst. "De vorige eigenaar had ons toegefluisterd dat er ergens op het domein obussen begraven lagen. We dachten dat het een dorpslegende was, maar uiteindelijk bleek het correct te zijn." Een gespecialiseerde firma en DOVO kwamen meteen ter plaatse. De twee bommen, die waarschijnlijk dateren uit de Eerste Wereldoorlog, werden meteen onschadelijk gemaakt en meegenomen. (MEN)

