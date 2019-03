Exclusief voor abonnees Twee nieuwe vluchten naar Georgië Check-in 30 maart 2019

00u00 0

Georgië, een nog ongerept pareltje in Oost-Europa, wordt almaar beter bereikbaar. In augustus start luchtvaartmaatschappij Wizz Air met twee nieuwe routes vanuit België en de Nederlandse grensstreek. Dat wil zeggen dat je vanaf 1 augustus vanuit Eindhoven driemaal per week naar Kutaisi kan vliegen, en vanaf 4 augustus tweemaal per week vanuit Brussel Charleroi. Het centraal gelegen Kutaisi is na Tbilisi de grootste stad van Georgië, met enkele historische en architecturale bezienswaardigheden maar ook een goeie uitvalsbasis om de de rest van het land te verkennen.

Vanaf € 19,99 enkel incl. handbagage.

www.wizzair.com

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen