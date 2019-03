Exclusief voor abonnees Twee nieuwe verdachten voor foltermoord 26 maart 2019

Er zijn twee nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar de moord op de 33-jarige Hilal Makhtout uit Genk. In totaal zitten nu vijf verdachten achter de tralies. De twee pas aangehouden verdachten zijn twintigers uit de Genkse wijk Nieuwe Kempen, waar het slachtoffer ook woonde. Ze verschijnen vandaag voor de raadkamer in Tongeren. Slachtoffer Makhtout werd op 9 maart thuis ontvoerd door meerdere gemaskerde mannen. Ze sloegen hem en bedreigden hem met een vuurwapen. Woensdag is zijn lichaam gevonden in een vakantiehuisje in het Waalse Forzée.