Twee nieuwe gezichten in schepencollege 17 november 2018

Het college van burgemeester en schepenen zal vanaf volgend jaar twee nieuwe gezichten tellen. Voor sp.a verdwijnt Jokke Hennekam en in de plaats komt Arno Aerden. Ook Helmut Jaspers wordt opnieuw schepen. Voor CD&V wordt Gaston Van Tichelt opnieuw burgemeester. De schepenmandaten worden ingevuld door Brigitte Quick, Dirk Konings en nieuwkomer Brigitte Van Aert. Frans Schrauwen en Imelda Schrauwen verdwijnen uit het college. Over de bevoegdheden wordt pas later gecommuniceerd. Die worden momenteel nog bekeken.