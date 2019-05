Exclusief voor abonnees Twee motorrijders komen om na klap tegen auto 27 mei 2019

Bij een zwaar verkeersongeval in Bree zijn gistermiddag een man (49) en een vrouw (47) om het leven gekomen. Rond 14 uur kwam hun motorfiets er in aanrijding met een personenauto. De bestuurder en de passagier die achterop zat lieten daarbij het leven. In de wagen raakte niemand gewond.