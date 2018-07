Twee motorrijders komen om in verkeer 23 juli 2018

Een 46-jarige motorrijder uit het West-Vlaamse Zarren is omgekomen toen hij zaterdagnacht rond 2 uur, op weg naar huis, tegen een boom botste. Gino Piccavet was op slag dood. "Onze familie is diep geschokt. Gino was een superlieve man, die altijd klaarstond voor ons en zijn vrienden", zegt zijn vrouw Kathleen Marchand. Ook donderdagavond stierf een motorrijder: de 26-jarige Jan Gielis uit Geel moest volgens de eerste vaststellingen vol in de remmen gaan voor een auto die van een parking kwam. De twintiger ging volgens een getuige aan het slippen en viel zwaar. Hij bezweek aan zijn verwondingen. Een verkeerskundige zal de precieze omstandigheden moeten onderzoeken. (VTT/BBO)