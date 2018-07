Twee motards zwaargewond op treffen 09 juli 2018

Twee motorrijders van MC 'Tsjamp uit het West-Vlaamse Wevelgem zijn gistermiddag zwaargewond geraakt bij een botsing tijdens een motortreffen. Bij een scherpe bocht naar links en een kort remmanoeuvre in Wijtschate knalden drie motorrijders tegen elkaar. Een 64-jarige motorrijder met een driewielige trike ging over de kop en verkeert in kritieke toestand. Een andere motorrijder brak vermoedelijk beide benen. Het treffen, een rondrit van 160 kilometer, werd georganiseerd door een motorclub uit Passendale. (LSI)