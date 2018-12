Twee minuten na invalbeurt al BINGO Lukaku 31 december 2018

00u00 0

Een doelpunt dat deugd deed. Twee minuten had Romelu Lukaku als invaller nodig om zijn eerste onder interim-trainer Ole Gunnar Solskjaer te maken. Een goal die afgekeurd had moeten worden wegens nipt buitenspel, maar dat zal zijn rekening niet maken. Lukaku sloot , op aangeven van uitblinker Pogba, zijn jaar alsnog met een grote glimlach af. Paul Pogba dirigeerde United voorbij Bournemouth. Uniteds beste transfer is een uitgaande: exit José Mourinho. Na zijn vertrek is Pogba helemaal bevrijd: 3 matchen, 4 goals, 3 assists. De architect. Ook Rashford excelleerde als diepe spits tot hij met een blessure uitviel. Een kwetsuur waar Big Rom zal van moeten profiteren om zijn basisstek terug te grijpen. In 2019 wacht hem een nieuw gevecht.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN