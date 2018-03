Twee minderjarige criminelen vrijgelaten door plaatsgebrek 24 maart 2018

Twee minderjarige criminelen zijn afgelopen week door de jeugdrechter geplaatst in Everberg, maar telkens werden ze vrijgelaten. Een 17-jarige jongen had drugsfeiten op zijn conto, maar omdat er geen plaats was in de instelling werd de beslissing van de jeugdrechter onuitvoerbaar verklaard. Hij moest zich op 19 maart opnieuw aanbieden in de hoop dat er dan plaats zou zijn, maar de dag voordien werd hij op heterdaad betrapt bij een diefstal met braak. Op 20 maart kon hij wel in de instelling terecht. Twee dagen later overkwam een andere 17-jarige hetzelfde. Hij wordt verdacht van een gewapende overval op een apotheek, en werd na een nachtje in de cel zelfs naar huis gestuurd. (VTT)