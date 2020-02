Exclusief voor abonnees Twee meisjes op het strand... WTA DUBAI 17 februari 2020

De foto van een zesjarige Sofia Kenin die het haar doet van Kim Clijsters op het WTA-toernooi van Miami in 2005 ging enkele weken geleden de wereld rond. Zaterdag vonden de twee blonde toppers elkaar terug op het strand voor het iconische hotel Burj Al-Arab. "Ik had al met haar gepraat op enkele grandslamtoernooien", zei Clijsters. "Het was leuk om Sofia en haar vader terug te zien. We hebben natuurlijk even over dat moment in Miami gesproken. Het is alleszins ongelooflijk om iemand te zien die zo'n doelstellingen op zo'n jonge leeftijd ondertussen verwezenlijkt heeft en een geweldige tennisspeelster is geworden." Clijsters en Australian Open-winnares Kenin kunnen elkaar in Dubai pas in de finale treffen. (FDW)

