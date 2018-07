Twee mannen komen om bij het zoeken naar verkoeling, derde vermist 23 juli 2018

Het afgelopen weekend zijn zeker twee mannen verdronken toen ze verkoeling zochten in het water. Gisteren werd om 12.30 uur het lichaam teruggevonden van een 56-jarige Antwerpenaar in de E10-plas in Brasschaat. Hij was daar zaterdag gaan zwemmen met zijn hond en raakte die kwijt, waarop de man zelf vermist raakte. Gisteravond om 20 uur werd het lichaam teruggevonden van een 34-jarige Fransman in het kanaal Nimy-Blaton in Hensies, in de provincie Henegouwen dicht tegen de Franse grens. De man sprong van een brug en kwam niet meer boven. Er loopt een onderzoek naar de omstandigheden. Verder is de brandweer en politie op domein Hazewinkel in Willebroek op zoek naar een vermiste vijftiger. De man negeerde er het zwemverbod en was gisteravond nog steeds spoorloos.

