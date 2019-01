Twee maanden rijverbod door seks achter stuur 09 januari 2019

Een 43-jarige Waal heeft in de Brugse politierechtbank twee maanden rijverbod gekregen voor het rijden onder invloed en zonder rijbewijs. Pikant detail: de politie merkte Jean-Pierre L. op, omdat z'n vriendin hem aan het bevredigen was in de wagen. De vrouw leidde haar vriend blijkbaar bijzonder hard af, want de man zwalpte in Oostende over de weg. De bestuurder bleek 1,32 promille op te hebben. Zijn rijbewijs werd voor 6 uren ingetrokken, maar dat hield de man niet tegen om opnieuw achter het stuur te kruipen. Een uur later werd hij opnieuw geklist. "Mijn vrouw bevredigde me inderdaad achter het stuur, maar ik reed zeker niet snel", verklaarde hij gisteren. "Doe haar de groeten", sneerde de politierechter na het uitspreken van het vonnis. (SDVO)

