Exclusief voor abonnees Twee maanden cel voor racisme via vals profiel op Facebook 04 juni 2020

00u00 0

Een 48-jarige man uit Hooglede is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van twee maanden met uitstel omdat hij via een vals Facebookprofiel racistische berichten op de sociale netwerksite had gepost. Hij schreef onder andere over "asielcrapuul" en "er is maar een oplossing: de kogel". Het parket besloot om hem te vervolgen voor aanzetten tot haat of geweld. De man zelf vroeg de vrijspraak, maar ving bot. Hij kreeg ook een boete van 800 euro, deels met uitstel. Het Gelijkekansencentrum Unia stelde zich burgerlijke partij en is tevreden met het vonnis. "Hiermee is duidelijk dat de verspreiding van haatberichten onder een anonieme naam ook kan worden bestraft."

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen