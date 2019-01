Twee Lukaku's in Premier League 25 januari 2019

Big Rom onthaalt Baby Lukaku in de Premier League. Als de medische testen vandaag vlekkeloos verlopen, tekent Jordan Lukaku (24) op huurbasis bij Newcastle United. De degradatiekandidaat dwong ook een optie tot aankoop af - één die in de buurt ligt van zijn clubrecord van 20 miljoen euro. Coach Rafa Benítez drong al langer aan op een nieuwe linksachter. De jongste Lukaku staat al sinds vorig jaar op zijn lijstje. De Rode Duivel speelde dit seizoen amper bij Lazio, niet geholpen door een kniepeesblessure die hem maanden aan de kant hield. Hij stond amper twee keer in de basis. Bij Newcastle hoopt hij zijn carrière nieuw leven in te blazen. Een broederduel zit er dit seizoen niet meer in, tenzij in de FA Cup.

