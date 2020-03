Exclusief voor abonnees Twee Limburgse ploegen in Champions Final 4? 07 maart 2020

In Maaseik-Menen en Leuven-Achel wordt er vanavond beslist over de twee ploegen die samen met Roeselare en Aalst aan de Champions Final 4 deelnemen. Voor het eerst sinds 2012 toen Herk-de-Stad samen met Maaseik de play-offs speelde, kunnen er nog eens twee Limburgse ploegen doorstoten naar de finaleronde. Maaseik lijkt na de vlotte 3-0 van vorige week over de beste papieren te beschikken. Het kan weer over een fitte Jelte Maan beschikken en ook medical joker Renee Teppan komt stilaan op toerental. Als Maaseik verliest, mist het voor het eerst sinds 2015 de finale. In Leuven-Achel kan het alle kanten op, al lijken de Brabanders voluit voor het thuisvoordeel te gaan. (KWP)

