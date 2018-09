Twee lesbische vrouwen gestraft met stokslagen 04 september 2018

Twee lesbische vrouwen zijn met zes stokslagen gestraft in een rechtbank in de Maleisische staat Terengganu. De twee vrouwen werden naar verluidt betrapt toen ze met elkaar de liefde bedreven in een auto. Tijdens een proces voor een shariarechtbank hadden ze hun 'schuld' toegegeven. De vrouwen, 22 en 23 jaar oud, kregen ook een boete van omgerekend 689 euro opgelegd. In Maleisië zijn homoseksuele handelingen bij wet verboden. Zestig procent van de 31 miljoen inwoners is moslim.