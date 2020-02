Exclusief voor abonnees Twee laatste Belgen uit quarantaine 24 februari 2020

De twee laatste Belgen die uit China werden gerepatrieerd en vanwege een mogelijke besmetting met het coronavirus in quarantaine zaten, hebben het militair hospitaal Koningin Astrid in Neder-over-Heembeek mogen verlaten. De twee zijn gistermiddag "in alle discretie" vertrokken, zegt commandant Olivier Séverin. Acht andere Belgen die begin februari gerepatrieerd werden uit Wuhan mochten een week eerder al naar huis.