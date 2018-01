Twee Korea's onder één vlag bij opening Winterspelen 00u00 0

Van atleten tot officials: de beide Korea's doen onder één vlag mee aan de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen op vrijdag 9 februari. Daarnaast bestaat het vrouwenijshockeyteam uit speelsters van beide landen. Dat is besloten tijdens gesprekken tussen de buurlanden, die officieel nog steeds in staat van oorlog zijn. Het Internationaal Olympisch Comité beslist komend weekend onder welke voorwaarden Noord-Koreaanse sporters kunnen deelnemen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Formeel is Noord-Korea te laat met de inschrijving.