Twee 'kopschoppers' maand langer in Everberg 13 april 2019

Twee minderjarigen die vorig weekend een 59-jarige man in elkaar trapten in het Antwerpse premetrostation Astrid moeten nog minstens een maand in de gesloten jeugdinstelling van Everberg blijven. Het gaat om de jongeman die de trappen uitdeelde en zijn kompaan die de schoppartij met zijn gsm filmde.

