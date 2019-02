Twee koppeltjes breken in bij 100 scholen 16 februari 2019

De lokale politie in het Limburgse Beringen heeft twee koppeltjes en een vijfde kompaan gevat die verdacht worden van inbraken in ruim honderd Vlaamse scholen. Meestal sloegen ze toe in Limburg, maar regelmatig trokken ze ook op rooftocht in andere provincies. Daarbij gebruikten ze telkens bruut geweld om binnen te raken en lieten ze een ware ravage achter. Meestal maakten ze computers, laptops of cash buit in lagere scholen. Een deel van de gestolen goederen kon worden gerecupereerd. De lokale politie zal die de volgende weken terugbezorgen aan de getroffen scholen. Twee verdachten hebben al gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. (RTZ)