Twee klachten per maand in Mechelen

In Mechelen, waar ze seksuele intimidatie al met GAS-boetes aanpakken, liepen dit jaar 24 klachten binnen. "Die dossiers lopen allemaal nog", zegt schepen van Preventie Stefaan Deleus (CD&V). "Hoeveel GAS-boetes we uiteindelijk zullen uitdelen, weten we dus nog niet." De komende maanden verwacht Deleus nog een stijging van het aantal klachten, omdat de stad vorige maand de campagne 'Nee is nee' heeft gelanceerd, om burgers op te roepen intimidatie op straat te melden. "Zelfs zonder die campagne hebben we al een stuk of twee klachten per maand. Dat vind ik best veel."

