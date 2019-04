Exclusief voor abonnees Twee kilo zwaarder dan op WK 16 april 2019

"Ik weeg nu ongeveer 68 kilo", zei Campenaerts gisteren. En als hij straks aan de start komt, zal dat ongeveer 69 kilo zijn. "Dat is twee kilo meer dan op het WK vorig jaar. Geen probleem, want op een piste is zo'n beetje gewicht geen nadeel. Zelfs als ik 100 kilo zou wegen, zou ik maar 10 watt extra moeten duwen om dezelfde afstand te rijden. Dan is het interessanter om hier een klein beetje zwaarder en met een iets hoger vetpercentage aan de start te komen. Ik zal er zelfs een beetje opgezwollen uitzien: sinds zondag laad ik me helemaal vol met koolhydraten en vocht." (BA)